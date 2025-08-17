El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 33 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los habitantes y visitantes de la zona.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un toque fresco. Es una excelente oportunidad para aprovechar el verano antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos meses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.