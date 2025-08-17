El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

Hoy, 17 de agosto de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a descender ligeramente. A primera hora, se espera una temperatura de 19 grados , que irá bajando a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 18 grados a media mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un ligero aumento, con máximas que podrían llegar a los 28 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 91%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente desde el noreste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 8 km/h en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 35 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque fresca, podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas de mayor calor.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los índices de probabilidad de precipitación se mantienen en cero, lo que significa que los residentes de Salceda de Caselas pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de tormentas o mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:32. La noche será tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.