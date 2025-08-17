El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

Hoy, 17 de agosto de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este clima cálido será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para paseos y encuentros familiares.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 86% al amanecer, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 58% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable, perfecto para disfrutar del aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Ribadumia pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.