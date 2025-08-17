El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido agradables, comenzando en torno a los 17 grados y descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y confortable para los residentes y visitantes.

La humedad relativa se sitúa en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 55% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se prevén condiciones de bochorno extremo. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o visitas a la playa.

En cuanto al viento, se registran vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilan entre 3 y 13 km/h. A lo largo del día, se anticipa que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento moderado puede ofrecer un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar. La noche se presentará tranquila, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados .

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.