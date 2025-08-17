El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 26 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco a medida que las temperaturas aumenten, haciendo que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas donde la brisa puede ser más intensa.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en las horas de la tarde, aunque no se anticipa precipitación. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de chubascos durante el día. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por el centro de la ciudad o realizar actividades recreativas en los parques y espacios naturales de la región.

La puesta de sol está programada para las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, alcanzando los 18 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas hagan su aparición a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más notorias, especialmente en las horas de la tarde y la noche, aunque no se anticipan precipitaciones.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

