El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 37% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser mitigada por la disminución de la humedad a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento se prevén para la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día. Este viento, combinado con el cielo despejado, permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol contribuirán a que el día sea ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:33 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, ideal para una velada tranquila.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que promete un día perfecto para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Valga se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, lo que ha contribuido a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender. En las primeras horas del día, la temperatura se sitúa en torno a los 19 grados , con una humedad relativa alta del 76%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.