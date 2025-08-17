El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 73% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 36% en la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad en descenso podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del sur y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento severo, por lo que no habrá preocupaciones en ese aspecto.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas que se prevén en la tarde no deberían interferir con la luz solar, permitiendo que los residentes y visitantes de Ponteareas disfruten de un día luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima mayormente favorable.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.