El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

Hoy, 17 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Este clima cálido es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide llevar protección solar si planea pasar tiempo en el exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 49% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada con comodidad. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 56% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar para quienes practiquen deportes o actividades recreativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que disfrutan de la naturaleza. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Ponte Caldelas.

El amanecer se producirá a las 07:43, y el ocaso será a las 21:32, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar. En resumen, hoy será un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región, con un tiempo cálido y mayormente despejado que invitará a aprovechar al máximo cada momento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados .

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.