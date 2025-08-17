El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas se hagan más notorias, especialmente en las horas de la tarde y la noche, aunque no se anticipan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día, pero se espera que la brisa suave ayude a mitigar el calor.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en intensidad a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, con velocidades de hasta 4 km/h, predominando del este. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h en la tarde, con dirección mayormente del suroeste. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o reuniones familiares en parques. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, brisas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.