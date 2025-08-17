El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados .

A partir de las 10 de la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 11 de la mañana. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa durante la mañana se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 61%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar, alcanzando un 43% hacia las 15:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h por la tarde, con dirección mayormente del oeste. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados a las 18:00 horas. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 21:32 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 48% hacia la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda aprovechar las horas de sol y mantenerse hidratado, especialmente durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con un ligero descenso a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando picos de hasta 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido agradables, comenzando en torno a los 17 grados y descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y confortable para los residentes y visitantes.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.