El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El cielo estará predominantemente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento moderado será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:33 horas.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo el día. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con un ligero descenso a 16 grados en las horas centrales. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.