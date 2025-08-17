El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a nublarse, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.