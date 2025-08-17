El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% a las 4:00 a.m., pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre. La dirección del viento podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para los turistas y residentes que desean disfrutar de un día soleado sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Las condiciones son propicias para paseos por la costa, actividades acuáticas o simplemente disfrutar de un día de relax en la playa.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 17°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.