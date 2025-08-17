El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 72% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse un poco más húmeda, la tarde será más cómoda y seca, lo que contribuirá a un tiempo propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento alcanzará su máxima intensidad, lo que ayudará a refrescar el ambiente y a mitigar la sensación de calor. Por la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas centrales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Nigrán pueden disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o de actividades recreativas en la playa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder, especialmente con el cielo despejado que se espera.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, viento moderado y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en la playa mientras se disfruta de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con un ligero descenso a 16 grados en las horas centrales. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 17 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.