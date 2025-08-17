El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:43. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo a las 14:00, alcanzando los 25 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 73% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas centrales. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado y cálido. Los residentes de Mos pueden aprovechar este clima favorable para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Con el ocaso previsto para las 21:32, se anticipa que la noche será igualmente despejada, ideal para observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de bajar nuevamente hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido agradables, comenzando en torno a los 17 grados y descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y confortable para los residentes y visitantes.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.