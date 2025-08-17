El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 80% y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, llegando a un 42% por la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Moraña se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se prevén para la noche no deberían interferir con la visibilidad de las estrellas, ofreciendo una hermosa vista del cielo nocturno.

En resumen, Moraña disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el tiempo sea más llevadero. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide aplicar protector solar y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.