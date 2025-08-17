El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con un ligero descenso a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando picos de hasta 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 74% al amanecer, pero disminuirá a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 35% durante las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en caso de ser necesario.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo esté mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin interrupciones.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que aportará una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:31. En resumen, Mondariz disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a aprovechar al máximo las horas de luz.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con predominancia de nubes durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo nuboso, que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten claros, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados .

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.