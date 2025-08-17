El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

Hoy, 17 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que darán paso a un cielo despejado en la mayoría de los periodos. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes poco numerosas en las horas centrales de la tarde.

La temperatura en Moaña se mantendrá bastante agradable, comenzando en torno a los 17 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia el final de la jornada. Esta variación térmica sugiere un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que el tiempo sea más soportable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Moaña pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o encuentros familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo el verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables que oscilarán entre los 16 y 17 grados hasta el mediodía.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.