El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 26°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 52% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la deshidratación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Es recomendable que los residentes de Meis aseguren objetos ligeros en el exterior, ya que el viento podría ser lo suficientemente fuerte como para moverlos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o eventos sociales. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 19°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:33. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas hagan su aparición a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 17 de agosto de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.