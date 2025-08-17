El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 79% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 63%, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en medio del calor. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas hará que el tiempo sea bastante agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de nubes de tormenta también sugiere que el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:33 horas.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se presentaron durante el día podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al caer la tarde, pero no se espera que afecten la claridad del cielo nocturno.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.