El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera parte de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde, la humedad baje hasta un 34%, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

En cuanto a las condiciones del cielo, se anticipa que la mayor parte del día será despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las primeras horas de la noche también se mantendrán despejadas, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:31.

Respecto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. En la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 1 a 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Lalín.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas y aprovechar al máximo el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Forcarei se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevé que la nubosidad aumente a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera un aumento de nubes hacia la noche. Durante las primeras horas de la jornada, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable amanecer a las 07:41. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.