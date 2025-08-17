El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 92%, pero se espera que disminuya a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede resultar refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor en los momentos más cálidos del día. Las direcciones del viento variarán a lo largo de la jornada, comenzando desde el noreste por la mañana y cambiando a oeste y suroeste a medida que avanza el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos por la playa, excursiones y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:34. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 17 grados, lo que hará que sea un momento agradable para disfrutar de la brisa marina.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 18 grados, con un ligero descenso a 17 grados durante la madrugada. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.