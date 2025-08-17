El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente hacia la tarde, alcanzando un 54% en las horas cercanas al ocaso. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

La puesta de sol se espera para las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar los alrededores, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en la playa. En resumen, A Guarda se presenta hoy como un destino ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.