El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 17 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 87% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 74% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen salir se protejan del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la tarde y bajando a 18 grados en las horas nocturnas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:32.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.