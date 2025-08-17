El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Forcarei se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevé que la nubosidad aumente a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable gracias a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, comenzando desde el norte y moviéndose hacia el oeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y se espera que las temperaturas desciendan a unos agradables 15 grados . La puesta de sol ocurrirá a las 21:32, marcando el final de un día que, aunque comenzará con nubosidad, se transformará en una jornada soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano dé paso a la llegada del otoño.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%.

