El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con cielos despejados y poco nubosos. La temperatura máxima se registrará en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 30 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en 29 grados a las 4 de la tarde y bajando gradualmente hasta los 24 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 63% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto solar se producirá a las 7:42 de la mañana y el ocaso a las 21:32 de la noche, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, A Estrada se prepara para un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.