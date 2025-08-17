El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 80% y disminuyendo a medida que la temperatura se eleva, alcanzando un 42% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de humedad irá disminuyendo, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento sugiere que podría haber algunas variaciones en la sensación térmica, especialmente en las horas más calurosas del día.

El cielo mostrará un predominio de condiciones despejadas, aunque se anticipan algunas nubes altas en la tarde, especialmente hacia el final del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 17°C, con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.