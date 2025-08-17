El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 80% al amanecer, pero disminuirá a medida que el día progrese, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas. La dirección del viento, predominantemente del sureste, también puede traer consigo algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de precipitación en cualquier periodo del día. Esto significa que los residentes y visitantes de Catoira pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. Las nubes altas que se han mencionado anteriormente podrían hacer su aparición, pero no afectarán la claridad del cielo de manera significativa. El ocaso se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que la convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 17°C, con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Valga se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, lo que ha contribuido a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender. En las primeras horas del día, la temperatura se sitúa en torno a los 19 grados , con una humedad relativa alta del 76%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.