El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con predominancia de nubes durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo nuboso, que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten claros, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, se espera un aumento gradual, alcanzando un pico de 28 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa, que se situará en torno al 41% a 44% durante la tarde, podría hacer que se sienta un poco más caluroso.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. Este viento podría ser un alivio para aquellos que busquen escapar del calor del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:31. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final de la jornada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, A Cañiza experimentará un día cálido y seco, con cielos nubosos y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con un ligero descenso a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando picos de hasta 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que comenzarán a aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 19 y 18 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.