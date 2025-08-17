El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del este, que soplará con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aportará un alivio refrescante, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La visibilidad será buena, y no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. La brisa continuará soplando desde el noreste, aunque con menor intensidad, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable.

Es un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa, senderismo o simplemente disfrutar de un picnic en el parque. Los amantes de la naturaleza podrán aprovechar la claridad del cielo para observar aves y otros animales que se encuentran activos en esta época del año. En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es perfecto para disfrutar de las maravillas del verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que cada momento al aire libre sea placentero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables que oscilarán entre los 16 y 17 grados hasta el mediodía.

Hoy, 17 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que darán paso a un cielo despejado en la mayoría de los periodos. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes poco numerosas en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.