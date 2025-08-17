El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa ha mostrado variaciones a lo largo del día, comenzando en un 92% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 64% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que el sol brille con fuerza.

En cuanto al viento, se registran vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilan entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y una brisa suave que hará que la velada sea placentera.

En resumen, Cambados disfrutará de un día de verano ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un momento perfecto para salir a pasear, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en la naturaleza.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 17 de agosto de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 18 grados, con un ligero descenso a 17 grados durante la madrugada. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.