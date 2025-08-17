El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 17°C, con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que las condiciones mejoren notablemente. Desde las 4 de la mañana hasta el mediodía, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban gradualmente. Se prevé que a mediodía, la temperatura alcance los 21°C, brindando un ambiente más cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 28°C entre las 3 y las 5 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Caldas de Reis que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, ya que la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de calor y humedad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero no se prevén precipitaciones. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final del día se sitúen alrededor de los 22°C. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 67% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio nublado que dará paso a un ambiente cálido y despejado durante la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, seguido de un regreso a condiciones más frescas y húmedas por la noche.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.