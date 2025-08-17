El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas hagan su aparición a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá nuboso, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondan el 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 48% previsto a las 16:00 horas. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Este viento, aunque moderado, será un alivio ante las altas temperaturas esperadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Barro podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la naturaleza.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 26°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 17 de agosto de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.