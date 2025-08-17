El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con un ligero descenso a 16 grados en las horas centrales. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa experimentará fluctuaciones a lo largo del día, comenzando en un 87% en la mañana y disminuyendo hasta un 72% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente entre las 15:00 y las 18:00, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa un predominio de cielos despejados, aunque se podrán observar algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A partir de las 20:00, se espera un incremento en la presencia de nubes, pero sin que esto implique un riesgo de precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras donde la brisa marina puede ser más notable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las condiciones son ideales para actividades recreativas, paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más cálidas.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 17 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.