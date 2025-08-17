El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que comenzarán a aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 19 y 18 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort general durante las actividades diarias. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sector oeste a velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 35 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que el sol se ponga a las 21:31, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco por la noche, con mínimas que rondarán los 17 grados . Esto permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre, ideal para reuniones familiares o con amigos.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que la convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.