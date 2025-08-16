El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa marina que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el este y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa será ideal para quienes deseen practicar deportes acuáticos o simplemente pasear por la costa, ya que contribuirá a un ambiente más fresco y agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 24 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:35, momento en el cual el sol se ocultará en el horizonte, dejando un espectáculo de colores en el cielo.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.