El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 26 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas de la mañana, alcanzando un 91% a las 00:00 horas, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana comenzará con una sensación de bochorno, la tarde será más cómoda y seca, ideal para disfrutar de paseos por la playa o actividades en el parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, con vientos del sur que alcanzarán hasta 21 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras, lo que será un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Vilagarcía de Arousa disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:35 horas, un espectáculo natural que no te querrás perder.

En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que cada momento sea placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.