El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas más frescas.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea bastante agradable para actividades al aire libre.
A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la velocidad del viento, que soplará desde el suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:34. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar el cielo estrellado una vez que caiga la noche.
En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.
