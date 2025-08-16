El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando los 17 grados entre las 02:00 y las 03:00. A partir de las 04:00, la temperatura se estabiliza en 16 grados, manteniéndose en este nivel hasta las 06:00. A medida que avanza la mañana, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 16:00, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 91% a las 04:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que esta cifra disminuya, llegando a un 41% a las 16:00, lo que contribuirá a que el calor se sienta más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 9 km/h hacia el final de la tarde. Este viento ligero será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de vistas panorámicas.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 21:33, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y un cielo despejado que invita a disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.