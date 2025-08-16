El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, pero no se anticipan condiciones incómodas. La brisa del mar, que soplará desde el sur y el sureste, aportará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h desde el noroeste. Esta brisa será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la naturaleza, visitar parques o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen la ciudad antes del ocaso, que se producirá a las 21:34. La temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en un rango cómodo, alrededor de 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.