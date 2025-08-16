El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La visibilidad será óptima, sin indicios de precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 94% en la mañana a un 38% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Es recomendable que los habitantes de Valga tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur-sureste, con velocidades de hasta 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de 25 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en las horas vespertinas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:34. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados. Se recomienda a los residentes disfrutar del día, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.