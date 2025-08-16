El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 68% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro de Tui o visitas a sus hermosos espacios naturales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:33. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta una noche ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, seco y mayormente soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.