El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y aumentando hasta un 91% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 27 grados , lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Esto aportará una ligera brisa que ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 19 km/h, lo que será un alivio para quienes se encuentren en exteriores.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de bruma y niebla, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:33 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.