El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía. La brisa será suave, con vientos predominantes del este, que soplarán a una velocidad de entre 3 y 4 km/h. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 28 grados . A pesar de la calidez, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más fresca hacia el final de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, y la bruma que se ha presentado en las primeras horas de la mañana se disipará, dejando un día claro y soleado.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de los 24 grados. La brisa se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que proporcionará un alivio del calor acumulado durante el día. La puesta de sol está prevista para las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.