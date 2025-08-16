El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 32% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Silleda pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En resumen, Silleda disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 32 grados , será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.