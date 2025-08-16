El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que hará que las condiciones sean más agradables para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas de mayor calor. Este viento moderado será un aliado perfecto para quienes decidan disfrutar de la playa o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean pasar el día en la costa, ya que podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado sin preocupaciones. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente relajarse bajo el sol.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los atardeceres en Sanxenxo sean espectaculares, con el sol poniéndose a las 21:34. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la velada sea perfecta para disfrutar de cenas al aire libre en los numerosos restaurantes que bordean la costa.

En resumen, el tiempo de hoy en Sanxenxo se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día de verano en la playa, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.