El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y alcanzando su punto máximo del 100% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más agradable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La racha máxima de viento se espera que llegue a los 30 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas, y es un día ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice en el exterior. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 33 grados . Sin embargo, con la disminución de la humedad y la presencia del viento, la sensación térmica será más llevadera. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan a unos agradables 19 grados, manteniendo el cielo despejado y permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:33 horas.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento suave que hará más placentera la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.