El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 30 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 45% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a una sensación de calor más tolerable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento del norte también ayudará a dispersar cualquier posible bruma o niebla que pueda formarse en las primeras horas del día, asegurando cielos despejados.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el jardín. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar reuniones familiares o salir a explorar la belleza natural de la región.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:33, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes. Con cielos despejados, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de admirar. En resumen, hoy será un día espléndido en Salceda de Caselas, ideal para disfrutar del verano en su máxima expresión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.