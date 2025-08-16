El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 54% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa del suroeste no solo aportará frescura, sino que también será un factor agradable para quienes decidan salir a pasear o disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Ribadumia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los habitantes disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:35. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea templada y propicia para actividades nocturnas.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias, será un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que ofrece el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.