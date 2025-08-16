El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 19 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor estimado de 27 grados . Este calor será acompañado por una brisa suave proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura podría alcanzar los 28 grados en su punto más alto, antes de comenzar a descender hacia la tarde-noche. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:33 horas, se espera que la temperatura baje a unos 20 grados, creando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes y visitantes de Redondela pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La bruma que se experimentó en las primeras horas de la mañana se disipará rápidamente, dejando paso a un día soleado y claro.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas pico. En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.